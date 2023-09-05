Дмитрия Чистякова избрали главой Ижевска

Сегодня, 5 сентября, в столице Удмуртии избрали нового руководителя города. Пост занял 51-летний Дмитрий Чистяков, ранее исполнявший обязанности заместителя главы администрации Ижевска. Соответствующе решение приняли депутаты городской думы в рамках внеочередной сессии. За кандидатуру Дмитрия Чистякова проголосовал 31 депутат из 32.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Красильников Фото: Михаил Красильников

В программе, зачитанной перед депутатами, господин Чистяков отметил необходимость создания велоинфраструктуры и инфраструктуры для выгула животных, благоустройства, дизайн-кода и остановок. Привести их в надлежащее состояние планируется в течение трех лет. Господин Чистяков также выделил необходимость строить 450 тыс. кв. м жилья в год и увеличивать численность жителей Ижевска. В качестве приоритета он выделил патриотическое воспитание подрастающего поколения, профориентацию и возрождение школьных мастерских, а также создание оператора грантовой деятельности. Однако самая главная задача, поставленная Дмитрием Чистяковым, — поддержка участников СВО и их семей.

«Мы все с вами мечтаем о том, чтобы в городе было достаточное количество школ, чтобы были идеальные дороги и ливневки, чтобы спортивные объекты были в каждом дворе. И это реальные мечты. Мы сможем с вами этого добиться, если будем работать вместе. Жатвы много — делателей мало. Призываю весь город становиться делателями, а не критиками, чтобы Ижевск стал самым красивым и счастливым городом на земле»,— рассказал в своем выступлении господин Чистяков.

Конкурентом Дмитрия Чистякова был председатель Общественной палаты столицы Удмуртии, главный редактор журнала «Деловая репутация» Александр Бадица. В своей программе, представленной в рамках сессии, господин Бадица выделил несколько аспектов, на которые необходимо обратить особое внимание. Речь идет о городской идентичности, создании территории опережающего развития в образовании для решения проблемы нехватки кадров, повышении комфорта общественного транспорта и создании центр поддержки для усиления экономики. В частности, по мнению Александра Бадицы, для увеличения экономики нужно создать координационный центр «Ижевск — Завьялово».

Напомним, конкурс на пост главы Ижевска прошел 24 августа. В администрации в закрытом режиме комиссия заслушивала программы 19 кандидатов. В финал вышли Дмитрий Чистяков и Александр Бадица, набравшие соответственно 568 и 490 баллов. Отметим, что господин Чистяков родился в Ижевске, окончил Академию права «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция» и РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Ранее он работал в Удмуртском республиканском управлении инкассации, затем на руководящих должностях в федеральных банках. После этого в 2015 году Дмитрия Чистякова избрали депутатом гордумы Ижевска, затем он занял пост заместителя главы администрации по социальной политике.