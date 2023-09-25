Естественная убыль населения в Башкирии за год сократилась на 1 тыс. человек

В Башкирии с января по июнь текущего года количество родившихся составило 17,45 тыс. человек, это на 497 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Башстат в сборнике «Социально-экономическое положение Республики Башкортостан в январе—июле 2023 года». Число умерших за пять месяцев 2023 года достигло 24,13 тыс. человек, что на 1,5 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Естественная убыль населения составила 6,68 тыс. человек, годом ранее она равнялась 7,69 тыс. человек (на 1,01 тыс. человек больше).

Общая миграционная убыль населения в первом полугодии составила 1,19 тыс. человек, это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,21 тыс. человек). Всего в Башкирию прибыли 59,01 тыс. человек, уехали из региона 60,2 тыс. человек (61,9 тыс. и 64,11 тыс. человек соответственно в январе—июне текущего года). При этом в пределах России прибыли в регион 53,79 тыс. человек, выехали из него 55,48 тыс. человек (миграционная убыль составила 1,69 тыс. человек). Из других стран в Башкирию прибыли 5,23 тыс. человек, уехали 4,73 тыс. человек, миграционный прирост — 499 человек. Годом ранее миграционная убыль в пределах России составила 1,18 тыс. человек, миграционная убыль в другие страны — 1,03 тыс. человек.

Майя Иванова

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