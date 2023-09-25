Жители Самарской области оформили рекордный объем ипотеки до повышения ставок

В Самарской области за три недели сентября 750 жителей получили в ВТБ ипотеку на рекордную сумму три млрд руб. Это произошло до повышения ставок. Общая сумма займов в регионе в два раза больше, чем в среднем за месяц с начала года. Об этом сообщает кредитная организация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. Начало осени было отмечено «бумом» на рынке жилищных кредитов: всего за три недели объем выдач по стране составил 174 млрд рублей, что уже стало рекордом за всю историю ипотечного бизнеса»,— приводятся в сообщении слова вице-президента, руководителя департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгения Дячкина.

Пик пришелся на 19 сентября текущего года, когда заемщики кредитной организации в России получили на покупку недвижимости 23,7 млрд руб. Всего с начала года банк выдал в Самарской области 15,7 млрд руб. жилищных кредитов, превзойдя итог всего 2021 года. Ранее ВТБ сообщил о рекордном спросе на ипотеку в Самарской области.

Евгений Чернов