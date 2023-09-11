ВТБ сообщил о рекордном спросе на ипотеку в Самарской области

В августе текущего года более 800 жителей Самарской области оформили ипотечные займы на общую сумму свыше 2,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В банке отмечают, что выдачи последнего месяца лета стали рекордными для регионального подразделения. На льготную ипотеку пришлось 40% от всех сделок. Резкий рост спроса отмечен среди представителей ИТ-отрасли – выдачи ИТ-ипотеки в августе выросли в 2,6 раз.

С начала года ипотеку в ВТБ получили 3,7 тысяч жителей Самарской области, а общий объем сделок превысил 12,7 млрд руб., превышая показатель рекордного 2021 года на 35%.

Евгений Чернов