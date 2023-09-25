Шойгу доложил Путину о боях за село Урожайное

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о бое у населенного пункта Урожайное в ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, министр обороны наградил званием Героя России Ивана Калашникова, замкомандира подразделения под позывным Большой, участвовавшего в этом бою.

«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое у села Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым»,— сообщил пресс-секретарь. «Во всех деталях Шойгу рассказал Путину о том, что там происходило»,— добавил он.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что замкомандира с позывным Большой был представлен к званию Героя России. Иван Калашников вместе с 4 другими бойцами вступил в бой с 12 украинскими военными на опорном пункте.

Видео боя Ивана Калашникова с украинскими военными, снятое с дрона, опубликовала пресс-служба Минобороны. «Основной натиск штурма принял на себя командир подразделения с позывным Большой. На протяжении всего боя он находился на виду у противника и вел прицельный огонь»,— сообщила пресс-служба. Участники боя получили ордена Мужества. Для Ивана Калашникова это был второй такой орден.

15 августа в Минобороны Украины заявили, что добились «определенных успехов» в селе Урожайное Волновахского района ДНР. В конце августа председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска закрепились в северной части поселка Урожайное Волновахского района ДНР. В Урожайном были российские оборонительные линии.

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