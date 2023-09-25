На дорогах Самарской области за выходные выявлено более 60 пьяных водителей

За время рейдов в период с пятницы по воскресенье в Самарской области выявлено 64 нетрезвых автомобилиста. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«Кроме того, сотрудники полиции выявили 5 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии»,— говорится в сообщении.

Кроме того, 206 автомобилистов привлечены к ответственности за незаконную тонировку. Также за указанный период в регионе были выявлены 54 нарушителя правил перевозки детей. 23 нарушения ПДД за это время пришлось на мотоциклистов Самарской области.

Ранее во время рейдов на дорогах Самарской области было выявлено более двух тыс. нарушений ПДД.

Георгий Портнов