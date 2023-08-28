На дорогах Самарской области за выходные выявили более 2000 нарушений ПДД

Свыше двух тыс. различных нарушений в области дорожного движения было зафиксировано в конце минувшей недели в Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 67 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения»,— говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание в минувшие выходные инспекторы ДПС уделили водителям мототранспорта в регионе. В этой части было выявлено 43 нарушения ПДД.

Также на дорогах Самарской области было выявлено десять водителей без удостоверений. В числе прочего 324 нарушения пришлись на автомобилистов, которые передвигались без тонировки.

Ранее в Самарской области 61 водителя поймали на пьяной езде. Это произошло в начале августа текущего года.

Георгий Портнов