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Коммерсантъ FM
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Сенатору Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в Испанию без согласования

Сенатор Людмила Нарусова летом ездила в Испанию без согласования с руководством Совета федерации (СФ). В связи с этим ей будет направлено предупреждение, заявил глава комитета по регламенту СФ Вячеслав Тимченко.

Людмила Нарусова

Людмила Нарусова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Людмила Нарусова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В августе дочь сенатора Ксения Собчак опубликовала в соцсети видео, на котором она сказала, что находится в испанском городе Марбелье. На видео также присутствует госпожа Нарусова. Она тогда заявила, что находится в Санкт-Петербурге, а не в Испании.

«Мы на комитете (сегодня.— "Ъ") ждали Нарусову, но она не пришла. В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО»,— сказал «РИА Новости» господин Тимченко.

По его словам, Людмила Нарусова без согласования с председателем Совфеда 18 июля улетела в Стамбул, а оттуда — в Ниццу, вернувшись в Россию 6 августа. Из-за этого она пропустила пленарное заседание палаты. Он утверждает, что она как сенатор имеет доступ к секретной информации, но к какой именно, Вячеслав Тимченко не уточнил.

Госпожа Нарусова отказалась комментировать позицию комитета по регламенту, сказав, что «фейки не комментирует».

Лаура Кеффер

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