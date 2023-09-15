Департамент ЖКХ Воронежской области может возглавить Евгений Бажанов

Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области Евгений Бажанов является одним из основных кандидатов на пост руководителя регионального департамента ЖКХ и энергетики. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники в региональной власти.

По словам собеседника «Ъ-Черноземье», вопрос еще не решен: для смены должности господину Бажанову «необходимо пройти ряд процедур». Об иных претендентах не сообщается. Другой собеседник «Ъ-Черноземье» отметил, что до утверждения конкретной кандидатуры еще далеко.

Место руководителя департамента ЖКХ и энергетики освободилось в конце июля. Тогда этот пост по собственному желанию покинул Максим Зацепин. Он руководил департаментом с октября 2019 года.

Евгений Бажанов родился в 1979 году в немецком Потсдаме. В 2001-м окончил Академию налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции РФ (специальность — юриспруденция), в 2012 году — Воронежский госуниверситет (менеджмент). В 2001–2002 года работал в воронежском управлении Федеральной службы налоговой полиции, в 2003–2015 годах занимал руководящие должности на предприятиях Воронежа. С 2016 по 2018 год возглавлял управление муниципального жилищного контроля мэрии Воронежа, в марте–июне 2019-го занимал должность замдиректора областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов». С июня 2019 года — руководитель управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области, с апреля 2020-го — руководитель департамента госрегулирования тарифов.

Владимир Зоркий