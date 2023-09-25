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В Самаре приостановлены торги на разработку концепции сценографии для планетария

Определение подрядчика для создания концепции самарского планетария приостановлено. Речь идет о новом корпусе музея «Самара космическая». Решение приняло сегодня региональное УФАС по жалобе одного из участников. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Жалоба поступила от ООО «Альянс». В настоящее время она рассматривается, ее содержание в документах не раскрывается.

Начальная цена контракта составила 13,8 млн рублей. Работы должны были быть выполнены до 1 июня 2024 года. Ранее стало известно о финальной стадии подготовки котлована самарского планетария.

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