Завершается подготовка котлована для будущего планетария в Самаре

Подрядчик готовится к обустройству фундаментной плиты под зданием нового корпуса музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием. В настоящее время ведутся работы по обустройству котлована. Об этом сообщает городская администрация.

«Звездный зал планетария расположится на третьем этаже здания под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места»,— говорится в сообщении.

В настоящее время подрядчик пробурил 280 железобетонных свай на глубину до 18 м. Работы на указанном этапе обеспечат безопасное строительство и эксплуатацию уже существующего здания музея с ракетой-носителем «Союз». Ранее были определены сроки строительства самарского планетария.

Георгий Портнов