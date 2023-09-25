В Петербурге до 2025 года отреставрируют дом купца Полежаева

Реставрация фасадов доходного дома купца Михаила Полежаева на Старорусской улице в Санкт-Петербурге завершится в 2025 году. Сейчас на здание устанавливают леса, сообщили 25 сентября в пресс-службе комитета по государственному контролю использованию и охране памятников (КГИОП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Лицевые фасады здания в стиле модерн имеют сложное архитектурное и декоративное оформление, а в их отделке использованы разноцветные керамические плитки и разнообразный лепной декор.

Доходный дом построен в 1913-1915 годах по проекту архитектора Ивана Яковлева и предназначался для разных слоев общества: от зажиточных мещан и буржуа до представителей художественной интеллигенции, служащих и учителей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге отреставрируют после пожара Ореховую гостиную в особняке Половцова.

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