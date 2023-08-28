В Петербурге отреставрируют после пожара Ореховую гостиную в особняке Половцова

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге профинансирует работы по восстановлению Ореховой гостиной в особняке Половцова, сообщил «Московский комсомолец Санкт-Петербург».

Особняк Половцова расположен по адресу: Большая Морская улица, 52. Это историческое здание, первое упоминание о котором появляется в 1762 году. Особняк носит имя историка и мецената Александр Половцова, одного из его владельцев. Ореховая гостиная, созданием которой занимались Максимилиан Месмахен, Николай Брюллов, Гарольд Боссе, до революции использовалась как семейная столовая, а в советское время стала рестораном «Дома Архитектора».

Как стало известно изданию, ремонтные работы начнутся в первом квартале 2024 года. Гостиную начали реставрировать в 2012 году, но в 2018 году в ней произошел пожар, и работы прекратили до устранения его последствий.

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