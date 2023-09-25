Сергей Власенко возглавил департамент строительства и жилищной политики Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов назначил Сергея Власенко директором департамента строительства и жилищной политики региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала. Кадровые изменения связаны с обновлением в составе правительства после переизбрания Дмитрия Артюхова главой региона.

Господин Власенко более семи лет курировал сферу строительства в Лабытнанги. С 2022 года он занимал пост первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики округа.

Сергей Власенко сменил на посту Александра Подорогу, который возглавил департамент в 2020 году. С 2023 года, после обновления состава правительства, господин Подорога будет курировать департаменты транспорта и дорожного хозяйства, внешних связей, управление делами правительства, службу по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте