Полицейские задержали в Ленобласти машину с 121 кг наркотиков

В Ленинградской области сотрудники полиции перекрыли крупный канал распространения наркотиков.

Как сообщили 25 сентября в региональном управлении ГУ МВД, возле дома № 18 по Киевскому шоссе в селе Никольское сотрудники ГИБДД был остановлен автомобиль Ford Mondeo, за рулем которого находился 40-летний житель Всеволожского района. В ходе осмотра транспортного средства у него нашли шесть полимерных строительных мешков, в каждом из которых было по несколько пакетов с неизвестным веществом общим весом свыше 121,5 килограмма.

В результате исследования одного из пакетов эксперты установили, что в нем находится наркотическое средство — гашиш,— уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля задержан и заключен под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что таможенники пресекли ввоз через порт Санкт-Петербурга партии кокаина на 100 млн рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте