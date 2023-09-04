Петербургская таможня пресекла ввоз партии кокаина на 100 млн рублей

Сотрудники Балтийской и Северо-Западной таможен обнаружили на судне, прибывшем из Латвии в порт Санкт-Петербург 8 кг кокаина, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Стоимость такой партии на черном рынке составляет около 100 млн руб. В связи с попыткой контрабанды Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (п.«б» ч.4 ст. 229.1 УК РФ). Пресс-служба сообщает, что проводятся оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены организаторы поставки.

Ранее «Ъ» сообщал, что в августе таможенники из Ленинградской области обнаружили в грузовике из Эстонии 800 кг гашиша, которые, согласно ценам на черном рынке, могли быть проданы за 2 млрд руб.

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