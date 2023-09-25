Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ДТП с микроавтобусом с детьми на Урале

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург». Напомним, днем 24 сентября автомобиль Opel столкнулся с микроавтобусом, в котором находилась группа школьников, в результате чего пострадал дети. Одну девочку госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга с травмой головы.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что после аварии следователи начали проверку, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

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