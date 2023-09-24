В Свердловской области микроавтобус со школьниками попал в ДТП

В Свердловской области микроавтобус, перевозивший школьников, попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Авария произошла на 291 км трассы «Пермь — Екатеринбург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel во время разворота не предоставил преимущество микроавтобусу Mercedes, в результате чего произошло столкновение.

В салоне микроавтобуса находились 15 человек, 10 из которых дети. Медицинская помощь потребовалась одной из девочек.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области же сообщили, что в ДТП пострадали 22 человека, из них 15 детей. Один ребенок доставлен в ДГКБ №9 Екатеринбурга с травмой головы, остальные 14 детей осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте. Травм у них не выявлено.

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