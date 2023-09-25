Свердловские силовики могут возбудить дело после ДТП с автобусом со школьниками

Следователи начали проверку по факту ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург», в котором иномарка столкнулась с микроавтобусом, в котором находилась группа школьников. По итогам может быть возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Напомним, инцидент произошел вечером 24 сентября на 291 км трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel при совершении разворота не предоставил преимущество в движении микроавтобусу, что привело к столкновению. Известно, что школьники возвращались домой из парка «Оленьи ручьи».

Свердловский Минздрав сообщал, что в аварии пострадала девочка. Ее госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга с травмой головы. Остальные 14 детей осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте.

Сейчас следователи будут выяснять точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью. Также будет истребована документация о работе предприятия, оказывающего услуги по перевозке детей.

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