Жилищному комитету на ремонт домов в Петербурге выделят 8,5 млрд рублей

На финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Санкт-Петербурге в 2024 году жилищному комитету в качестве субсидии выделят 8,5 млрд рублей. Такие цифры фигурируют в проекте закона о городском бюджете на следующий год и плановый период 2025 и 2026 годов. Это сумма на 40% превышает объем субсидий текущего года (6 млрд руб.) и в 2,8 раза больше суммы дотаций 2022 года (3 млрд рублей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как пишет «Деловой Петербург», в настоящий момент данные средства направляются на замену лифтов. По данным Фонда развития территорий в 2023 году в Петербурге должны обновить должны более 2,4 тыс. единиц оборудования. Все лифты, выработавшие свой эксплуатационный срок, в соответствии с постановлением губернатора Александра Беглова должны поменять до 2025 года.

Помимо лифтов деньги из казны в следующем году также намерены направить на ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге к 2025 году планируют заменить более 7 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации.

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