В Петербурге к 2025 году планируют заменить более 7 тысяч лифтов

Более 7 тысяч лифтов в жилых домах Санкт-Петербурга имеют истекший срок эксплуатации и будут заменены к 2025 году, сообщил глава городского Жилищного комитета Олег Зотов на пресс-конференции «Интерфакс» 6 сентября.

Чиновник отметил, что за последние три года в петербургских домах заменили более 5 тысяч новых лифтов. В 2021 году эта цифра составила 1,1 тысячу, в 2022 году – почти 1,5 тысячи, в 2023 показатель перешагнул отметку 2,4 тысячи лифтов.

В следующем году в Петербурге планируют заменить еще порядка 2,5 тысячи лифтов.

Чиновник также напомнил, что согласно федеральному законодательству, с 2025 года в России запретят продление сроков эксплуатации лифтов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный рассматривает возможность повышения взносов на капремонт втрое.

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