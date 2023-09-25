В Оренбурге около 50 соцобъектов и жилой массив останутся без холодной воды

Жилой комплекс «Дубки», а также территория в границах 15 улиц в Оренбурге останутся без холодного водоснабжения с 10:00 (MSK+2) во вторник, 26 сентября, до 9:00 среды, 27 сентября. Это будет связано с ремонтными работами на участке, сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Без холодной воды останутся ЖК «Дубки» на ул. Уральская, 2/8, 2/11, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21; ул. Неплюева. Кроме того, она будет отключена в районе, ограниченном улицами: Красной - Уральской - Туркестанской - Расковой - Карагандинской - Одесской - Орской - Терешковой - 8 Марта - Краснознаменной - Кобозева - Чичерина - Челюскинцев - М. Горького - Набережной.

Кроме того, в зону отключения попадают 27 образовательных учреждений и 21 учреждение здравоохранения. Помимо прочего, холодной воды не будет в здании судмедэкспертизы.

Бойлеры подвезут воду по адресам: ул. Чкалова, 15/1-13; ул. Кирова/Краснознаменная; ул. Уральская, 2/13; ул. Донецкая, 2-4; ул. Челюскинцев, 16; пр-т Победы, 1; пер. Телевизионный, 1а; ул. Туркестанская, 13-13а, и ул. Туркестанская, 33.

Ранее в Оренбурге уже отключали холодную воду на ряде улиц. Это также было связано с проведением ремонтных работ.

Георгий Портнов