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В Оренбурге на ряде улиц отключат холодную воду

Отключение холодной воды планируется на ряде улиц в Оренбурге в четверг, 6 июля. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«С 10:00 до 17:00 (MSK+2) холодное водоснабжение будет отсутствовать на улицах Казанской, Черкасовой, Батурина»,– говорится в сообщении.

Отключение будет связано с проведением ремонтных работ. Подвоз воды будет осуществляться по адресам: ул. Черкасовой, 7, и ул. Казанская, 16.

Ранее прокуратура Оренбуржья подала в судится на власти региона из-за высокого тарифа на воду. Она потребовала признать недействующим приказ департамента о корректировке тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение для ООО «Оренбург Водоканал» на 2023 год и принять альтернативный правовой акт, отвечающий требованиям закона.

Георгий Портнов

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