Аппарат губернатора Ямала возглавила Светлана Твердовская

Аппарат губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возглавила Светлана Твердовская. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Кадровые изменения связаны с обновлением в составе правительства после переизбрания Дмитрия Артюхова главой региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Светлана Твердовская родилась в 1974 году в Ханты-Мансийске. В 2001 году она начала работать в администрации Ямала, а спустя два года перешла в аппарат губернатора региона. С сентября 2020 по февраль 2021 года была исполняющим обязанности замгубернатора, руководителя аппарата губернатора. Впоследствии стала первым заместителем главы Ямала.

Напомним, 10 сентября депутаты заксобрания ЯНАО проголосовали за избрание Дмитрия Артюхова на должность губернатора на второй срок. После этого он обновил состав правительства. В частности, в отставку были отправлены заместители губернатора Татьяна Бучкова, Аркадий Бессонов и Александр Мажаров.

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