«Я был губернатором 16 лет, а ты будешь еще больше»

Большинство депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 10 сентября проголосовали за избрание Дмитрия Артюхова на должность губернатора на второй срок. В тот же день прошла его инаугурация. По мнению эксперта, господин Артюхов не дает развиваться конфликтам внутри региона, поэтому имеет хорошее расположение к нему федеральных властей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Салехарде прошла инаугурация Дмитрия Артюхова в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО В Салехарде прошла инаугурация Дмитрия Артюхова в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В воскресенье, 10 сентября, депутаты заксобрания ЯНАО избрали Дмитрий Артюхов губернатором. Перед голосованием они прослушали программы трех претендентов на пост главы региона, которых внес на рассмотрение президент России Владимир Путин. Действующего губернатора Дмитрия Артюхова («Единая Россия») поддержали 17 депутатов заксобрания. Его конкуренты — депутаты окружного парламента Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — получили два и один голос соответственно.

Прямые выборы губернатора ЯНАО были отменены в 2014 году. Парламентские партии Ямала направляют список кандидатов на пост главы региона губернатору Тюменской области. Он отбирает пять кандидатов и направляет их президенту России. Глава государства выбирает трех претендентов на пост губернатора округа и вносит их в парламент Ямала. Депутаты заксобрания на тайном голосовании выбирают главу региона из представленных кандидатур.

Дмитрий Артюхов был утвержден губернатором ЯНАО в 2018 году, сменив на посту Дмитрия Кобылкина. Господин Кобылкин тогда возглавил Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Дмитрий Артюхов работал в аппарате губернатора ЯНАО с 2010 года: был помощником главы региона, заместителем губернатора. Когда его избрали главой округа, он стал на тот момент самым молодым губернатором России (30 лет).

Инаугурация Дмитрия Артюхова прошла через два часа после его избрания на пост губернатора. Господин Артюхов принес присягу, после чего со вступлением в должность главы региона его поздравили вице-премьер РФ Александр Новак, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В зале присутствовали все губернаторы, которые руководили регионом с начала его существования.

Первый глава региона Юрий Неелов (руководил округом в 1994-2010 годы) поздравил Дмитрия Артюхова с доверием президента РФ и депутатов ЯНАО. «У тебя есть все шансы побить мой рекорд. Я был губернатором 16 лет, а ты будешь еще больше. Я думаю, такая стабильность Ямалу не повредит. В Москву не торопись, ты всегда туда успеешь, постарайся удержать стабильность на Ямале. Сохранить дружбу между Тюменью, Югрой и Ямалом и с уважением относись к нашим ямальским парням, которые воюют на спецоперации. Ты доверие ямальцев получил, вот за это я сегодня выпью»,— поздравил он господина Артюхова.

Губернатор ЯНАО в 2010-2018 годы Дмитрий Кобылкин отметил управленческие качества господина Артюхова. «Хочу пожелать, чтобы и дальше власть не меняла ваши внутренние человеческие качества. У вас это получается, власть не кружит вам голову, за это люди вас любят и вам доверяют»,— сказал он.

В конце инаугурации Дмитрий Артюхов заявил о планах сделать Ямал лучшим местом для детства в стране. «Будем делать все, чтобы ямальским детям были доступны лучшие условия для развития, творческой реализации и раскрытия талантов»,— пообещал он. Господин Артюхов отметил, что правительство продолжит работу над сохранением экологии региона, культуры коренных народов севера и мер поддержки участников специальной военной операции (СВО).

По словам президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, из-за особого экономического положения ЯНАО регион предрасположен к возникновению конфликтов, однако при Дмитрии Артюхове их не возникает. «Главная задача главы Ямала — не приносить негативных новостей, с чем Дмитрий Артюхов справляется, как и его предшественники, Юрий Неелов и Дмитрий Кобылкин. О Ямале ничего плохого не слышно, в какой степени это реальность, а в какой мифология, можно спорить, но он не отвлекает федеральный центр и избегает тяжелых кризисных ситуаций, что от него и требуется»,— считает он.

Василий Алексеев