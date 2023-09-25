ЦБ представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. в октябре

В октябре Банк России презентует новые банкноты номиналом в одну и пять тысяч рублей, сообщил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Сергей Белов. По его словам, Гознак уже активно печатает новые банкноты, по цвету они не будут отличаться от действующих.

Господин Белов уточнил, что купюры будут иметь больше защитных элементов по сравнению с банкнотами номиналом в 100 руб. «Банкноты современные — в духе мировых трендов»,— отметил он. Зампред заявил, что основные символы на купюрах, в том числе достопримечательности, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение в банкнотах.

Кроме того, господин Белов заявил, что работа экспертной группы по купюре номиналом в 500 руб. завершена, купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. ЦБ планирует выпустить ее в обращение в 2024 году.

На однотысячных банкнотах могут появиться Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому и река Волга; на пятитысячной купюре — дом Севастьянова, плотину пруда на реке Исеть, панорамный вид Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, говорил в 2022 году господин Белов.

Эрдни Кагалтынов