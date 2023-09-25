Умерла актриса Ангелина Ноздрина, снимавшаяся в сериале «Глухарь»

На 66-м году жизни умерла актриса театра и кино Ангелина Ноздрина, сообщил во «ВКонтакте» член Союза театральных деятелей России Александр Чупин, передает «РИА Новости».

По словам господина Чупина, госпожа Ноздрина умерла спустя чуть более года после смерти ее мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина.

Ангелина Ноздрина родилась в Душанбе в 1958 году. Она окончила Таджикский государственный институт искусств, в котором получила театральное образование. Вместе с господином Таныгиным она работала в театрах в Душанбе, Оренбурге, Красноярске и Омске. С 2000 года она служила в Вологодском драматическом театре. Кроме того, госпожа Ноздрина снималась в сериалах «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче».

Эрдни Кагалтынов