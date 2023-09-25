В Турции найдена мертвой фем-активистка из РФ

В турецком Эрзуруме найдена мертвой фем-активистка из России Анастасия Емельянова, сообщает Telegram-канал Sota со ссылкой на ее подругу Анастасию Полозкову. В публикации в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) госпожа Полозкова утверждает, что госпожу Емельянову убили. По подозрению в убийстве турецкая полиция задержала жениха погибшей Низара.

По словам госпожи Полозковой, погибшая не выходила на связь с 20 сентября, ее искали 23 и 24 сентября. Она заявила, что 23 сентября, турецкая полиция не хотела принимать заявление. Найти адвоката для мамы госпожи Емельяновой помогли турецкие феминистки, сообщила подруга погибшей. «Теперь дело за консулом, ритуальной службой и проч.»,— добавила она.

«Настя была активисткой, феминисткой, одной из авторок (YouTube.— “Ъ”) канала "Феминистки поясняют". Боролась с домашним насилием. Помогала множеству людей»,— написала госпожа Полозкова о погибшей.

Эрдни Кагалтынов