Дуда выступил за расширение транзита украинского зерна в страны Азии и Африки

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, несмотря на введение запрета на импорт украинского зерна, власти готовы обеспечить транзит поставок сельхозпродукции из Украины в страны Азии и Африки.

«Я считаю правильным решением правительства Польши сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита»,— сказал польский лидер телеканалу TVP.

По словам Анджея Дуды, транзитные коридоры, с помощью которых можно экспортировать украинское зерно через территорию Польши, подготовлены. Тем самым, сказал президент, поставки направят туда, «где они действительно необходимы».

С апреля этого года до 15 сентября действовало эмбарго Еврокомиссии (ЕК) на поставки украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию. Оно было введено из-за протестов местных фермеров, которые потеряли прибыль.

В сентябре ЕК отказалась продлевать эмбарго. В числе прочих Польша ввела запрет на национальном уровне. Украина раскритиковала это решение и подала жалобу во Всемирную торговую организацию. 21 сентября Минсельхоз Украины сообщил о поиске взаимовыгодного решения с властями Польши по экспорту зерна.

Лусине Баласян