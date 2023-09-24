«Россети Ленэнерго» вернули электроснабжение в Шушарах

Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение Пушкинского района Петербурга после технологического нарушения на оборудовании, сообщили «Ъ-СПб» в компании.

Энергообъекты компании работают в штатном режиме после сбоя, произошедшего около 21 часа 24 сентября. В аэропорте Пулково сработали автоматические системы защиты, в настоящее время электроснабжение аэропорта осуществляется в полном объеме.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел блэкаут. Местные жители сообщали, что отключилось электричество, в жилых домах не работали лифты.