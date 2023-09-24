В петербургских Шушарах произошел блэкаут

В поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло отключение электроэнергии, сообщили «Фонтанке» в компании «Ленэнерго».

«В настоящее время на месте работают бригады компании, а диспетчеры производят переключения потребителей на резервные схемы для скорейшего восстановления электроснабжения»,— рассказали в компании.

Там добавили, что в аэропорту Пулково также отключалось электроснабжение, но сработали автоматические системы защиты. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Жители Шушар подтвердили изданию, что в их домах пропал свет. Позвонившим в аварийные службы петербуржцам пообещали восстановить электроснабжение поздно ночью.

«В Шушарах практически полностью нет электроэнергии. Полностью без электричества Первомайская, Пушкинская, Валдайская улицы и Витебский проспект. Не работают светофоры и магазины. На въезде скапливается пробка»,— написал один из читателей.