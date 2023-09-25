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Коммерсантъ FM
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В США приземлилась капсула с грунтом с астероида Бенну

Капсула с собранными на астероиде Бенну образцами грунта, сброшенная с американского космического аппарата OSIRIS-Rex, приземлилась в штате Юта, сообщило NASA. На полигон Пентагона она приземлилась в 10:55 по местному времени (17:55 мск).

Зонд сбросил капсулу с высоты примерно 102 тыс. км. Капсула доставила на Землю около 250 грамм грунта астероида. Его изучат в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне.

Аппарат OSIRIS-REx был запущен в 2016 году. До астероида Бенну он добрался в декабре 2018-го. В течение двух лет, проведенных аппаратом на орбите астероида, проходило дистанционное изучение. Это первая миссия NASA по возвращению на Землю образцов грунта астероида.

Лусине Баласян

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