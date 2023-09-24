Под Воронежем открыли памятный знак в честь погибших во время марша ЧВК «Вагнер» военных

24 сентября в Таловском районе Воронежской области открыт памятный знак в честь погибших военнослужащих Псковского территориального гарнизона Алексея Ворожцова и Дениса Олейникова. На торжественном мероприятии присутствовали вдовы погибших офицеров, родители, сослуживцы, родственники, друзья, должностные лица.

Как напомнил в своем телеграм-канале глава муниципалитета Виктор Бурдин,

24 июня на территории района в поселке Коминтерн при выполнении боевого задания на вертолете Ка-52 погибли военнослужащие Псковского территориального гарнизона – подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. «Героизм – понятие сложное, многогранное, наполненное единым смыслом проявления храбрости и самоотверженности, верности к Родине и долгу»,- добавил господин Бурдин.

24 и 25 июня Воронежская и Липецкая области оказались на пути следования колонн «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву, оцененного президентом Владимиром Путиным как вооруженный мятеж. Воронежская область понесла наибольшие потери от действий ЧВК среди российских субъектов: в регионе произошел сложнейший за последние 30 лет пожар на нефтебазе, в результате перестрелки пострадали два десятка домов.

Владимир Зоркий