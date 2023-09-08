«Это как ребенка отпустить в дальнее плавание»

В Екатеринбурге прекращают работу региональные сети продуктовых магазинов «Елисей» и «Елисейский». Как заявил владелец бизнеса Александр Оглоблин, в последнее время магазинам стало сложнее выдерживать конкуренцию с федеральными супермаркетами и дискаунтерами. Кроме того, покупательская способность уральцев, по его словам, заметно падает. В 2015 году сеть насчитывала 30 магазинов, а к моменту закрытия сократилась до четырех. Бизнесмен намерен сосредоточиться на работе своей фабрики-кухни по производству готового питания. Эксперты и участники рынка считают, что региональные сети в РФ продолжат сокращаться из-за сильных федеральных игроков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Елисей» не выдержал конкуренцию с федеральными сетями

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ «Елисей» не выдержал конкуренцию с федеральными сетями

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Бизнесмен Александр Оглоблин 7 сентября объявил о закрытии всех гастрономов «Елисейский» и магазина «Елисей» в Екатеринбурге, записав видео на фоне одной из точек. «Свой путь в ритейл я начал в 2000 году, открыв свой первый магазин. А в 2014 году я открыл вот этот замечательный гастроном («Елисейский» на ул. Красноармейской.— «Ъ-Урал»). Я объявляю, что в октябре я закрываю свою сеть»,— заявил господин Оглоблин. По его словам, в 2015 году сеть насчитывала 30 магазинов, к моменту объявления о закрытии, в Екатеринбурге работают три гастронома «Елисейский» и один супермаркет «Елисей». Одним из последних сокращений сети стало закрытие «Елисейского» в ТЦ «Европа» в мае.

Первоочередной причиной закрытия магазинов их владелец называет сильную конкуренцию со стороны крупных федеральных игроков. «Мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам. Мы видим, что реальные доходы граждан падают, и мы ощутили на себе отток наших покупателей»,— заявил бизнесмен.

В разговоре с «Ъ-Урал» господин Оглоблин заявил, что помещения, где находились магазины, он будет сдавать в аренду. Таким образом, по его словам, предприниматель получит больше денег. Ранее помещения закрывшихся магазинов сдавались «Пятерочке» и «Монетке», кто займет оставшиеся объекты бизнесмен пока раскрывать не стал.

«Для меня это как ребенка отпустить в дальнее плавание. И ты понимаешь, что он теперь будет жить совсем далеко, а у тебя были с этим связаны лучшие воспоминания и лучшие годы. Но я не думаю, что в ближайшие пару лет у нас с экономикой будет все замечательно и хорошо, что уровень жизни людей будет расти. Люди и дальше будут уходить в дискаунтеры»,— считает бизнесмен.

Полностью уходить из бизнеса господин Оглоблин не собирается и намерен сосредоточиться на расширении фабрики-кухни (производит еду для федеральных сетей). По его словам, компания провела реконструкцию фабрики и сейчас докупает оборудование, которое позволит увеличить мощности выпускаемой продукции в два раза. Как заявлялось ранее, фабрика готовой еды площадью 2 тыс. кв.м открылась в 2014 году, ее построили в здании бывшей столовой одного из заводов.

По мнению основателя сети «ЖизньМарт» Ивана Зайченко на протяжении нескольких лет в России формируется тренд по сокращению региональных сетей. «Если ты напрямую конкурируешь лоб в лоб с “Пятерочкой”, “Монеткой” и “Магнитом”, то естественно тебе очень тяжело на рынке. У них и бюджеты больше и договоренности лучше, и локации лучше. Это давным-давно начавшийся тренд (уход региональных сетей.— «Ъ-Урал») и если сеть не формирует какое-то уникальное предложение, то она будет либо куплена крупной федеральной сетью, либо закроется, потому что станет невыгодно работать»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Зайченко, добавив, что уход региональных игроков может привести к росту цен и снижению сервиса.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сдача объектов недвижимости в аренду, с учетом интереса крупных ритейлеров, может приносить существенно больший доход, чем открытие собственной розничной точки. Кроме того, такая деятельность имеет минимум рисков. «Александр Оглоблин оказался из числа наиболее прозорливых собственников региональных сетей, которые в целом успели большинство магазинов продать или передать в аренду, в тот момент, когда на них был высокий спрос. Понятно, что региональным сетям конкурировать с федеральными сетями сейчас очень сложно. В данном случае бизнес оптимизировался постепенно и разумно»,— отметил господин Бурмистров.

Мария Игнатова