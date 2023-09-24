Под Белгородом водитель грузовика ранен при атаке украинского беспилотника

Водитель «КАМАЗа» пострадал при сбросе взрывного устройства с беспилотника ВСУ в поселке Новый Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что противник сбросил взрывное устройство на автомобиль в движении. Водитель самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. После оказания медпомощи врачи отравили его на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 92 снарядами. Обошлось без пострадавших, в одном населенном пункте повреждены постройки промпредприятия.

Алина Морозова

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