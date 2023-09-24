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За 23 сентября ВСУ атаковали Белгородскую область 92 единицами боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 23 сентября. В эти сутки ВСУ использовали не менее 92 единиц различных боеприпасов, в том числе, пять беспилотников. Никто из гражданских лиц не пострадал, в одном населенном пункте повреждены постройки промпредприятия.

Так, в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 11 артиллерийских снарядов. По одному БПЛА сбито в селах Крутой Лог и Топлинка. В селе Наумовка с БПЛА сбросили два осколочных боеприпаса.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое, по которому зафиксировано четыре прилета.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый со стороны Украины выпустили пять минометных снарядов.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Дроновка, где установлено восемь прилетов.

В Краснояружском районе по окраине села Староселье было выпущено два артиллерийских снаряда, по территории между селами Вязовое и Илек-Пеньковка – три артиллерийских снаряда.

В Шебекинском округе по городу со стороны Украины выпустили три снаряда из РСЗО «Град». В результате на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий была пробита кровля; также в неэксплуатируемом здании выбило окна и повреждена хозпостройка. В селе Муром с БПЛА сбросили четыре осколочных боеприпаса. Один из БПЛА в том же селе удалось посадить и уничтожить. По селу Новая Таволжанка выпустили десять артиллерийских и восемь минометных снарядов, по поселку Красное – 29 гранатометных выстрелов.

Днем ранее оперштаб Белгородской области сообщал об атаках региона с использованием более 130 единиц различных боеприпасов, в том числе, беспилотников и дронов-камикадце. Никто из гражданских лиц не пострадал, в трех населенных пунктах были повреждены строения, три автомобиля и инфраструктура.

Владимир Зоркий

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