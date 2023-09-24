В Ижевске мужчины предпочитают выходные с семьей, женщины — прогулки

У мужчин в приоритете в выходные побыть с семьей, у женщин — совершить прогулку. Итоги опроса среди экономически активного населения представил SuperJob. Исследование проведено с 19 по 22 сентября в столице Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Более всего ижевчане любят в выходные выезжать на природу (26%), чуть меньше горожан отдыхает в кругу семьи (22%). На третьем месте среди любимых занятий в дни отдыха — спорт и прогулки (по 14%). Для 13% идеальный выходной — это обязательно отдых, для 12% эти дни ассоциируются со сном.

Еще меньше ижевчан предпочитают в выходные путешествовать (9%), читать книги и посещать культурные мероприятия (по 8%). Также лучший выходной тот, когда удалось встретиться с друзьями или выполнить все домашние дела (по 5%). Каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.

Идеальный выходной — это обязательно поездка за город, у мужчин он также связан со спортом, отдыхом и рыбалкой. Женщинам в дни отдыха по душе хороший сон и культурная программа.