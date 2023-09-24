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Коммерсантъ FM
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Kosovo online: полиция закрыла два КПП на въезд со стороны Сербии

Издание Kosovo online со ссылкой на неофициальные источники сообщило о закрытии на въезд двух пропускных пунктов в регионе — Ярине и Брняк. Из Косово в Сербию транспорт на этих КПП движется без ограничений. Самый крупный пропускной пункт на границе Сербии и Косово — Мердаре — продолжает работать.

Как отмечает издание, несмотря на открытый выезд, полиция тщательно проверяет всех, кто покидает Косово через КПП Ярине. У каждой машины досматривается багажное отделение. О подобных действиях полиции на КПП Брняк не сообщается.

«На данный момент причина, по которой транспортным средствам и людям не разрешается въезжать в Косово, неизвестна»,— говорится в сообщении Kosovo online. По данным из открытых источников, на КПП Ярине и Брняк расположены силы международной миссии под эгидой НАТО в Косово (KFOR).

В другом материале Kosovo online сообщается об усилениях на местных дорогах. Спецназ полиции стоит на трассах в Северной Митровице. Перекрыт один из въездов в деревню Банска, которая расположена рядом с городом Лепосавич. По данным издания, в 11:00 по местному времени там сообщалось о выстрелах.

Ночью неподалеку от Бански, как сообщал премьер-министр Косово Альбин Курти, в результате вооруженного конфликта с неизвестными один полицейских погиб и еще один получил ранения. По данным газеты Express, раненных полицейских было двое.

Президент Косово Вьоса Османи, которая сейчас находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила, что власти расценивают произошедшее как «открытую агрессию Сербии в отношении Косово». Вместе с тем сербская сторона заявления косовских властей не комментировала.

В связи с нападением на полицейских сегодня днем, 24 сентября, пройдет заседание Совета безопасности Косово. В регион, по данным Kosovo online, прибыл специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак.

О кризисе в регионе — в публикации «Ъ» «Сербия и Косово разошлись по сообществу».

Александра Горошилова

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