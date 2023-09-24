Лавров: никто не хочет появления новых ядерных государств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Иран не планирует создавать ядерное оружие, поэтому российская сторона рассчитывает, что и у Саудовской Аравии его не будет. Он подчеркнул, что никто в мире не хочет появления новых ядерных стран.

21 сентября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью Fox News заявил, что королевству «из соображений безопасности и для балансировки сил в регионе» придется обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана.

«Я слышал, что было сказано. Я отношусь к этому как к констатации факта: никто не хочет на планете появления новых ядерных государств. Иран многократно подтверждал, что такого намерения у них нет. У них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути»,— заявил господин Лавров на брифинге по итогам Генассамблеи ООН (цитата по «РИА Новости»).

20 февраля 2023 года инспекторы Международного агентства по атомной энергии пришли к выводу, что Иран добился обогащения урана до уровня 84%. Тогда власти Ирана это опровергли.

Подробнее о ядерной программе Ирана — в публикации «Ъ» «Непомерное обогащение».