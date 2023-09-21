Принц Саудовской Аравии допустил появление ядерного оружия в противовес Ирану

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман предупредил, что если у Ирана появится ядерное оружие, то королевство будут вынуждено обзавестись таким же оружием. В интервью Fox News он рассказал, что это необходимо в целях безопасности и в качестве «балансировки сил».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаммед бен Сальман

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Мухаммед бен Сальман

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом принц считает, что использование ядерного оружия буквально означает «войну со всем миром». «Мир не может увидеть еще одну Хиросиму. Если мир увидит гибель 100 тыс. человек, это означает, что вы находитесь в войне с остальным миром»,— сказал он.

В 2015 году Китай, Россия, Великобритания, Франция, США и Германия заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Тегераном, направленный на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения.

С апреля 2021 года оставшиеся в соглашении страны ведут с Ираном переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. Однако на текущий момент окончательных договоренностей нет. 6 марта Тегеран отметил, что не считают возможным заключение какого-либо временного соглашения на переговорах о возобновлении СВПД. «Мы рассматриваем только вариант с возвращением всех сторон к СВПД»,— заявил глава МИД Ирана Нассер Канани. Он также подчеркнул, что с Ирана должны снять санкции.

20 февраля 2023 года инспекторы Международного агентства по атомной энергии пришли к выводу, что Иран добился обогащения урана до уровня 84%. Тогда власти Ирана это опровергли.

Больше о ядерной программе Ирана — в материале «Ъ» «Непомерное обогащение».

Александра Горошилова