Свердловский детский омбудсмен Мороков попал под санкции Канады

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков попал в санкционный список Канады. Информация об этом размещена на сайте министерства иностранных дел страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Санкции также ввели и в отношении других детских омбудсменов из Уральского федерального округа — Данило Трубицына (Ямало-Ненецкий автономный округ), Людмилы Низамовой (Ханты-Мансийский автономный округ), Андрея Степанова (Тюменская область).

Напомним, в феврале Игорь Мороков попал в санкционный список Украины. Санкции введены на 50 лет и предусматривают запрет на въезд на страну, блокировку возможных активов, а также запрет вывода капиталов за пределы страны.

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