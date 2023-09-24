После столкновения локомотивов в Кузбассе прокуратура начала проверку

Транспортная прокуратора начала проверку по факту столкновения грузового поезда со встречным локомотивом в Кемеровской области, сообщает в Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне вечером на Красноярской железной дороге в границах Кемеровской области – Кузбасса. Отмечается, что грузовой поезд при отправлении со станции Мариинск проехал на запрещающий сигнал светофора после чего столкнулся с подвижным составом на соседнем пути. В результате происшествия повреждено оборудование локомотива. Причины произошедшего выясняются, задержек в движении поездов не допущено.

Неделей ранее на станции Мариинск в Кузбассе сошли с рельсов два локомотива. Они следовали к месту приписки после ремонта. Известно, что локомотивы не опрокинулись. Прокуратура по данному факту также организовала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова