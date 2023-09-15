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С рельсов сошли два локомотива в Кемеровской области

В Кузбассе на станции Мариинск сошли с рельсов два локомотива. Об инциденте рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, сегодня около 13:00 местного времени на путях необщего пользования, примыкающих к станции Мариинск, сошли с рельсов два локомотивов. Они следовали к месту приписки после ремонта. Уточняется, что локомотивы не опрокинулись, а задержки движения поездов нет.

Прокуратура организовала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

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Илья Николаев

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