CNN: Россия, США и Китай модернизируют ядерные полигоны

Россия, США и Китай за последние годы построили новые объекты и вырыли новые туннели на ядерных полигонах. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на эксклюзивные спутниковые снимки и сведения, предоставленные известным военным аналитиком.

Как отмечает телеканал, несмотря на то что никаких доказательств подготовки к ядерным испытаниям нет, инфраструктура трех ядерных полигонов изменилась по сравнению со снимками, сделанными до 2018 года. Полигон Китая находится в дальнем западном регионе Синьцзяна, России — на архипелаге Северного Ледовитого океана, США — в пустыне Невада.

За последние три–пять лет на полигонах появились новые туннели, дороги и склады. Судя по спутниковым снимкам, на полигонах активизировалось транспортные средства, въезжающие на территорию этих объектов и выезжающие с них.

Как отмечает CNN, последний раз аналитики заметили расширение ядерного полигона на Новой Земле в феврале 2022 года. По данным телеканала, судя по спутниковым снимкам, с 2021 по 2023 год на полигоне на Новой Земле велось масштабное строительство: в порт прибывали корабли и новые транспортные контейнеры, зимой расчищались дороги, а в арктических горах прорывались туннели.

Полигон на Новой Земле впервые был использован СССР для проведения ядерных испытаний в 1955 году, Последний подземный взрыв произвели на полигоне в 1990 году. За это время здесь провели в общей сложности 130 испытаний.

Как сообщает телеканал, на китайском полигоне на высохшем соленом озере между двумя пустынями за последние годы был раскопан новый, пятый, подземный туннель, а также построены новые дороги. Сравнение изображений, сделанных в 2022 и 2023 годах, показывает, что груда грунта на поверхности постоянно увеличивается, и это заставляет аналитиков полагать, что туннели расширяют. Кроме того, за 2021 и 2022 годы было построено новое хранилище для взрывчатых веществ.

США провели последнее подземное ядерное испытание в 1992 году. Спутниковые снимки, сделанные над ядерным полигоном в Неваде, официально известном как Невадский объект национальной безопасности, показывают, что подземный объект — комплекс U1a — был значительно расширен в период с 2018 по 2023 год.

Национальная администрация по ядерной безопасности (NNSA), подразделение Министерства энергетики США, которое курирует этот объект, сообщила, что лаборатория предназначена для проведения «докритических» ядерных экспериментов — речь идет о давней практике, призванной обеспечить надежность оружия в нынешних арсеналах без испытаний.

В ответ на запрос CNN о комментариях представитель NNSA также заявил, что на полигоне в Неваде проводится «рекапитализация инфраструктуры и научных возможностей», что включает в себя закупку новых передовых технологий для тестирования оружия без испытаний.

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