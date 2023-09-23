«Амкар» вновь сыграл вничью

Состоялись матчи 11-го тура российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А». Пермский футбольный клуб «Амкар» сыграл в Липецке против местного «Металлурга». Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный гол у гостей забил Алекс Раджабов на 23-й минуте. Хозяева поля сумели отквитаться за пятнадцать минут до финального свистка.

После этой встречи «Амкар» занимает пятое место в турнирной таблице с 15 очками.

В следующем туре 1 октября подопечные Ивана Черенчикова встретятся в Перми с ивановским «Текстильщиком».