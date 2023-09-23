Власти Кубани ожидают увеличения турпотока на 5%

По итогу 2023 год увеличение туристического потока на курорты Краснодарского края ожидается на 5%, до более 14 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инну Петухову.

Она отметила, что с начала года регион посетили 13,4 млн туристов. За курортный сезон (с мая по сентябрь) в крае отдохнули 9,7 млн человек. Большинство из них посетили Сочи — 7,5 млн человек с начала года.

Геленджик только за июль посетили более 1 млн человек. В Анапе за все лето побывали 3,5 млн туристов.

Татьяна Ручкина

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