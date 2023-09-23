В Югре снизили добычу нефти из-за соглашения ОПЕК+

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по итогам 2023 года, по прогнозам, будет добыто 517 млн тонн нефти. Это меньше, чем в прошлом году, когда было добыто 535 млн тонн сырья. Губернатор Югры Наталья Комарова пояснила, что снижение связано с договоренностью в формате соглашения ОПЕК+.

«В этой связи наша с вами задача состоит в том, чтобы такого рода регулируемое снижение добычи нефти ни в коем случае не повлияло на объемы работ, связанных с инвестированием в ТЭК, в нефтегазодобычу и качество жизни»,— заявила глава региона на видео, опубликованном в ее telegram-канале.

Ранее «Ъ» сообщал, что из сентябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА) следует, что ограничение на добычу нефти странами ОПЕК+ приведет к ее значительному дефициту на мировом рынке во второй половине 2023 года. Выросшие на этом цены на нефть привели к тому, что доходы России от ее экспорта, по подсчетам МЭА, увеличились в августе до максимума с осени 2022 года.

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