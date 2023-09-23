Самолет Ан-26 аварийно сел в Иркутске из-за отказа двигателя

СКР проводит проверку после авариной посадки самолета Ан-26 в Иркутске. Инцидент произошел вчера, 22 сентября, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

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Самолет следовал по маршруту Ленск—Иркутск. Он аварийно сел в аэропорту Иркутска из-за отказа левого двигателя. На борту были 4 члена экипажа и 25 пассажиров, никто не пострадал.

Иркутский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по ч.1 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи—Омск, сел на пшеничное поле в Новосибирской области из-за неисправности. Предварительная техническая оценка показала, что лайнер не имеет серьезных повреждений и его не будут списывать.

Подробнее о ЧП — в материале «Уральские пилоты осваивают землю».

Лаура Кеффер