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Коммерсантъ FM
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«Уральские авиалинии» не будут списывать севший в поле самолет

Руководство «Уральских авиалиний» продолжит использовать самолет, который 12 сентября сел в поле в Новосибирской области из-за неисправности. В авиакомпании заверили, что все у самолета нет серьезных повреждений и что он находится в хорошем состоянии.

12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже выяснилось, что он сел в пшеничном поле в Новосибирской области. Позднее пилот рассказал, что не знал, как самолет поведет себя в экстренной ситуации.

Выяснилось, что во время посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта. Незначительные повреждения получили лопатки вентилятора двигателя, была развернута передняя стойка шасси.

Ответ пресс-службы «Уральских авиалиний» приводит портал e1.ru. Причину неисправности уже устранили, заверили в пресс-службе авиакомпании. После окончания проверки поврежденные части двигателя заменят. Предварительная техническая оценка показала, что лайнер не имеет серьезных повреждений.

Воздушное судно будет оставаться в поле еще несколько месяцев, прежде чем его перевезут в аэропорт после всех проверок. Сейчас он находится под круглосуточным контролем охранников.

Подробнее о происшествии читайте в материале «Уральские пилоты осваивают землю».

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в поле

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Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс и полетел в сторону Новосибирска

Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс и полетел в сторону Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Экипаж самолета планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге воздушное судно посадили в поле в 180 км от Новосибирска

Экипаж самолета планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге воздушное судно посадили в поле в 180 км от Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики

По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Лайнер повредил крыло и все шасси

Лайнер повредил крыло и все шасси

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник авиакомпании на крыле самолета во время осмотра

Сотрудник авиакомпании на крыле самолета во время осмотра

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Местные жители возле самолета

Местные жители возле самолета

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на железнодорожной станции перед отправкой пассажиров самолета в Омск

Сотрудники МЧС России на железнодорожной станции перед отправкой пассажиров самолета в Омск

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Пассажиры лайнера на железнодорожной станции

Пассажиры лайнера на железнодорожной станции

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Сотрудники экстренных служб на месте происшествия

Сотрудники экстренных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Самолет после завершения эвакуации пассажиров

Самолет после завершения эвакуации пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Вид на самолет, совершивший аварийную посадку

Вид на самолет, совершивший аварийную посадку

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Представители Следственного комитета на месте происшествия

Представители Следственного комитета на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Спуск вещей по надувному трапу самолета

Спуск вещей по надувному трапу самолета

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Самолет в поле после завершения эвакуации пассажиров

Самолет в поле после завершения эвакуации пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс и полетел в сторону Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Экипаж самолета планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге воздушное судно посадили в поле в 180 км от Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Лайнер повредил крыло и все шасси

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник авиакомпании на крыле самолета во время осмотра

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Местные жители возле самолета

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на железнодорожной станции перед отправкой пассажиров самолета в Омск

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Пассажиры лайнера на железнодорожной станции

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Сотрудники экстренных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Самолет после завершения эвакуации пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Вид на самолет, совершивший аварийную посадку

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Представители Следственного комитета на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Спуск вещей по надувному трапу самолета

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Самолет в поле после завершения эвакуации пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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