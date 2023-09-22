«Уральские авиалинии» не будут списывать севший в поле самолет

Руководство «Уральских авиалиний» продолжит использовать самолет, который 12 сентября сел в поле в Новосибирской области из-за неисправности. В авиакомпании заверили, что все у самолета нет серьезных повреждений и что он находится в хорошем состоянии.

12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже выяснилось, что он сел в пшеничном поле в Новосибирской области. Позднее пилот рассказал, что не знал, как самолет поведет себя в экстренной ситуации.

Выяснилось, что во время посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта. Незначительные повреждения получили лопатки вентилятора двигателя, была развернута передняя стойка шасси.

Ответ пресс-службы «Уральских авиалиний» приводит портал e1.ru. Причину неисправности уже устранили, заверили в пресс-службе авиакомпании. После окончания проверки поврежденные части двигателя заменят. Предварительная техническая оценка показала, что лайнер не имеет серьезных повреждений.

Воздушное судно будет оставаться в поле еще несколько месяцев, прежде чем его перевезут в аэропорт после всех проверок. Сейчас он находится под круглосуточным контролем охранников.

Подробнее о происшествии читайте в материале «Уральские пилоты осваивают землю».

Анастасия Ларина