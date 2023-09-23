МИД анонсировал поездку премьер-министра Ирака в Россию

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ближайшее время посетит Москву. В ходе визита он намерен обсудить экономическое и политическое сотрудничество Ирака и России. О завершении подготовки поездки премьер-министра в российскую столицу сообщил иракский МИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid, Reuters Фото: Brendan McDermid, Reuters

Согласно сообщению ведомства, вчера, 22 сентября, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы совместного сотрудничества и развития отношений между двумя странами. Министр подтвердил, что иракская сторона работает над завершением подготовки визита премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, чтобы он посетил Москву в течение следующих нескольких недель»,— говорится в сообщении. Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что поездка премьер-министра Ирака «позволит укрепить отношения между двумя дружественными странами».

Согласно информации МИД Ирака, в ходе визита Мухаммед ас-Судани намерен обсудить с российскими властями двустороннее сотрудничество в политической и экономической областях в рамках заседания иракско-российской комиссии.

О планах премьер-министра Ирака посетить Россию стало известно еще в июле. Тогда российский посол в Ираке Эльбрус Курташев указал на «ключевую роль Ирака и усилия Багдада по сближению точек зрения стран Ближнего Востока для повышения уровня безопасности и стабильности в регионе».

На территории Ирака реализуются проекты крупных российских компаний, в частности «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти». Последняя ведет свою деятельность на проекте «Бадра», а в Иракском Курдистане — на проектах «Гармиан» (месторождение «Саркала») и «Шакал». ЛУКОЙЛ работает на нескольких участках, включая одно из крупнейших в мире месторождений — «Западная Курна-2». «Роснефть» осваивает участок «Блок 12».

Милена Костерева